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Три авиарейса задерживаются из-за сильного тумана в Саратове
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Три авиарейса задерживаются из-за сильного тумана в Саратове 

ТАСС 2 часа назад
САРАТОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Сильный туман стал причиной задержки трех авиарейсов, саратовский аэропорт не отправляет и не принимает самолеты. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь «Саратовских авиалиний» Елена Воронова.
"На данный момент задержаны три рейса: из Саратова в Москву и Минеральные Воды, а также из Москвы в Саратов. Причина задержки — метеоусловия, над Саратовом сильный туман" — сказала Воронова.
Она добавила, что время вылета будет зависеть от погоды.
Тем временем ГИБДД советует жителям отказаться и от поездок на личном автомобиле, также из-за погодных условий.
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