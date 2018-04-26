Три авиарейса задерживаются из-за сильного тумана в Саратове

САРАТОВ , 26 апреля. / ТАСС /. Сильный туман стал причиной задержки трех авиарейсов, саратовский аэропорт не отправляет и не принимает самолеты. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь «Саратовских авиалиний» Елена Воронова

"На данный момент задержаны три рейса: из Саратова в Москву и Минеральные Воды, а также из Москвы в Саратов. Причина задержки — метеоусловия, над Саратовом сильный туман" — сказала Воронова.

Она добавила, что время вылета будет зависеть от погоды.