Хабаровск затянуло дымом от сельскохозяйственных палов и от пожаров в соседних регионах 

ХАБАРОВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Сильное задымление наблюдается в Хабаровске, дым в город принесло западным ветром, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре. В городе отмечается плохая видимость, в воздухе запах гари.
"Дым несет на город с запада — очень большие площади возгораний в Амурской области, в Еврейской АО. Кроме того, есть пожары и в Хабаровском крае, в том числе сельскохозяйственные палы сухого травостоя", — сказала начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Людмила Гаврилова.
Она уточнила, что метеостанции в Хабаровске отметили задымление, ухудшение видимости до 1,5 км. Сейчас в Хабаровском крае западный ветер, порывы которого достигают 15-16 м/с. Сильный западный ветер также отмечается в Амурской области и в ЕАО, скорость достигает 20 м/с. Погодные условия должны измениться к пятнице.
По информации управления лесами правительства Хабаровского края, утром в среду в регионе было зарегистрировано свыше 70 термоточек с активным горением, действовало восемь пожаров на общей площади почти в 12 тыс. га. Возгорания фиксировались в лесничествах в разных районах.
Самая сложная ситуация с пожарами складывается в Приамурье, где введен режим ЧС, возгорания также регистрируются в Еврейской АО.