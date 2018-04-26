Хабаровск затянуло дымом от сельскохозяйственных палов и от пожаров в соседних регионах

ХАБАРОВСК , 26 апреля. / ТАСС /. Сильное задымление наблюдается в Хабаровске, дым в город принесло западным ветром, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре. В городе отмечается плохая видимость, в воздухе запах гари.

Она уточнила, что метеостанции в Хабаровске отметили задымление, ухудшение видимости до 1,5 км. Сейчас в Хабаровском крае западный ветер, порывы которого достигают 15-16 м/с. Сильный западный ветер также отмечается в Амурской области и в ЕАО, скорость достигает 20 м/с. Погодные условия должны измениться к пятнице.

По информации управления лесами правительства Хабаровского края, утром в среду в регионе было зарегистрировано свыше 70 термоточек с активным горением, действовало восемь пожаров на общей площади почти в 12 тыс. га. Возгорания фиксировались в лесничествах в разных районах.

Самая сложная ситуация с пожарами складывается в Приамурье, где введен режим ЧС, возгорания также регистрируются в Еврейской АО.