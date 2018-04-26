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Москвичей предупредили о летающих деревьях
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Москвичей предупредили о летающих деревьях 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы призвали водителей отказаться от использования личного автотранспорта 26 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Днем ожидается сильный ветер. Призываем москвичей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, по возможности пользоваться общественным транспортом", — говорится в сообщении.
В учреждении также попросили горожан сообщать о поломках светофоров и знаков по телефону 3210.
Как сообщили ранее в Гидрометцентре, дождь и порывистый ветер ожидаются в четверг в Москве. Днем температура воздуха в столице составит от 12 до 14 градусов тепла. Синоптики также сообщают, что юго-восточный ветер изменится на западный с порывами 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с.
Ночью вероятность дождя сохранится, температура опустится до 5-7 градусов, ветер западный, порывами до 5-10 м/с.
Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
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