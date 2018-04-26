Москвичей предупредили о летающих деревьях 

Днем ожидается сильный ветер. Что делать:

— быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД;

— не парковаться у деревьев и рекламных щитов;

— по возможности пользоваться общественным транспортом;

— о поломках светофоров и знаков сообщать по тел. 3210.



Что не делать:

— не унывать. pic.twitter.com/AxN5SZgfmY— ЦОДД (@gucodd) 25 апреля 2018 г.