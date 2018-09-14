Ещё
Жителей Алтайского края предупреждают о штормовом ветре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Алтайского края предупреждают о штормовом ветре 

АиФ — Алтай + ещё 534 14 сентября 2018
Фото: АиФ - Алтай
Жителей Алтайского края предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, 14 сентября ожидается порывистый ветер до 22 м/с.
Спасатели готовы к ликвидации последствий непогоды. Жителям региона советуют закрывать окна, убирать с балкона легкие вещи. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, деревья. Не нужно приближаться к стенам зданий, так как с балконов могут падать различные предметы.
Возможны обрывы на линиях электропередач. Однако будет и приятный бонус: южный ветер принесет в регион значительное потепление.
АиФ — Алтай: последние новости
Глава региона распорядился насчет запуска отопления в Барнауле Дождь помешал жителям Индустриального района Барнаула прийти на выборы В Барнауле с крыши пятиэтажки во время ремонта падали кирпичи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США741
Комики пошутили о Петрове и Боширове65
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи16
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов33
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение