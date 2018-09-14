Жителей Алтайского края предупреждают о штормовом ветре

Жителей Алтайского края предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, 14 сентября ожидается порывистый ветер до 22 м/с.

Спасатели готовы к ликвидации последствий непогоды. Жителям региона советуют закрывать окна, убирать с балкона легкие вещи. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, деревья. Не нужно приближаться к стенам зданий, так как с балконов могут падать различные предметы.

Возможны обрывы на линиях электропередач. Однако будет и приятный бонус: южный ветер принесет в регион значительное потепление.