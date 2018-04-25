Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами

С окончанием шестидневной рабочей недели москвичей ждут четыре выходных подряд — с 29 апреля по 2 мая. Многие захотят открыть дачный сезон и устроить барбекю на свежем воздухе. Хотя синоптики заявляют, что погода будет солнечной и располагающей к пикнику, специалисты все же не исключают кратковременных дождей. Повезет тем, кто останется первого мая в городе, так как власти разгонят тучи над столицей.

Погода сжалится над жителями столицы, не успевшими приобрести туры в жаркие страны и оставшимися проводить майские выходные в городе. В первые праздничные дни синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, а также температуру воздуха до +20°С. Однако 29, 30 апреля и 1 мая не обойдется без дождей.

«Температура в ночные часы будет положительной — около +5…9°С, и дневная ожидается в пределах +15…20°С. Будет понижение температуры — и ночной, и дневной на 2-3°С ниже климатической нормы, но на какое число оно придется — пока сказать сложно. Во всяком случае, в выходные дни, 29 и 30 апреля, будет вполне комфортная погода», — заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова РИА «Новости».

Хотя говорить о том, насколько солнечно будет в начале мая, еще преждевременно, Позднякова прогнозирует облачную погоду с прояснениями. «До Первомая еще неделя, не исключено, что процессы в атмосфере изменятся, и дождь зарядит уже с утра 1 мая.

Так что советую отдых на природе по возможности планировать на первые два выходных дня, воскресенье и понедельник. А если едете на дачу на все праздники, не забудьте куртки и зонты,

Глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, сообщил, что май в Москве в целом будет теплее, нежели в 2017 году. И это несмотря на осадки в начале месяца.

»По предварительным данным, 1 мая будет еще прохладно и влажно, возможны дождь и снег. А к 3-4 мая столбик термометра уже поднимется до 14-17°С. Таким образом, суббота и воскресенье, 5 и 6 мая, уже порадуют дачников теплом. Теплая и солнечная погода ожидается и на второй майский праздник — 9 мая», — рассказал синоптик «АиФ».

Относительно теплая и облачная погода придет на смену недавним заморозкам и мощному циклону, который на минувших выходных принес в столицу ураганный ветер до 24 м/с. Из-за стихии падали деревья в Москве и области, ветер срывал плохо укрепленные конструкции. В результате в столичном регионе погибли два человека, в том числе 12-летняя девочка, более 20 человек пострадали.

Для того чтобы ничего не помешало москвичам наслаждаться Первомаем в столице, власти разгонят облака при помощи самолета-лаборатории Як-42Д. Аналогичную процедуру проведут и в День Победы. Летательный аппарат совершит исследовательские полеты, чтобы улучшить погодные условия в городе. К нему присоединятся девять самолетов военно-космических сил. Об этом заявил глава автономной некоммерческой организации «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев . Он отметил, что расчищать небо они будут при помощи пиропатронов с йодистым серебром, порошкообразным реагентом, жидким азотом, а также гранулированной углекислотой.

В 2018 году разгон облаков в столице 1 и 9 мая, 12 июня и на День города обойдется властям в общей сложности в 400 млн рублей. Всего в операции будут задействованы 12 единиц спецавиации.

Для сравнения: в 2017 году на изменение погодных условий в преддверии праздников потратили 293 млн рублей, а в 2016 году — 346 млн Посмотрим, поможет ли разгон облаков в столице в этом году выйти солнцу или же он лишь усилит число осадков на следующий день.