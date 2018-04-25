На Новосибирской ГЭС увеличили сбросы воды 

Прогноз весеннего половодья гидрологи изменили в сторону увеличения. Вторая волна вешних вод с Алтая на Оби ожидается больше на 15 процентов. По прогнозам, вторая волна достигнет Новосибирска в конце мая-начале июня.
Специалисты объясняют, что объём снега в горах Алтайского края увеличился в начале апреля, когда там за двое суток выпала месячная норма осадков. Снег остался лежать и начал таять значительно позже. До сих пор на высоте 1200 метров в горах лежат снеговые шапки.
Как сообщил начальник отдела водного хозяйства Обского бассейнового водного управления Владимир Мальцев, в связи с уточнением прогноза, принято решение с сегодняшнего дня увеличить сбросы воды через Новосибирскую ГЭС в нижний бьеф реки Обь до 3 050 кубометров в секунду. «Завтра планируем нарастить сброс воды еще на 300 кубометров в секунду, — продолжает гидролог, — а с пятницы — еще на 100 -250 кубометров. Таким образом, сброс воды будет порядка 3600 кубометров в секунду. В черте Новосибирска уровень воды в реке поднимется до 310-320 см. Напомню, что опасная отметка 360 см. Говоря другими словами, никакого подтопления садовых обществ этой весной не ожидается».