Ещё
На Новосибирской ГЭС увеличили сбросы воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Новосибирской ГЭС увеличили сбросы воды 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Прогноз весеннего половодья гидрологи изменили в сторону увеличения. Вторая волна вешних вод с Алтая на Оби ожидается больше на 15 процентов. По прогнозам, вторая волна достигнет Новосибирска в конце мая-начале июня.
Специалисты объясняют, что объём снега в горах Алтайского края увеличился в начале апреля, когда там за двое суток выпала месячная норма осадков. Снег остался лежать и начал таять значительно позже. До сих пор на высоте 1200 метров в горах лежат снеговые шапки.
Как сообщил начальник отдела водного хозяйства Обского бассейнового водного управления Владимир Мальцев, в связи с уточнением прогноза, принято решение с сегодняшнего дня увеличить сбросы воды через Новосибирскую ГЭС в нижний бьеф реки Обь до 3 050 кубометров в секунду. «Завтра планируем нарастить сброс воды еще на 300 кубометров в секунду, — продолжает гидролог, — а с пятницы — еще на 100 -250 кубометров. Таким образом, сброс воды будет порядка 3600 кубометров в секунду. В черте Новосибирска уровень воды в реке поднимется до 310-320 см. Напомню, что опасная отметка 360 см. Говоря другими словами, никакого подтопления садовых обществ этой весной не ожидается».
АиФ-Новосибирск: последние новости
На регион идут сильные ливни с грозами и ветром Где взять Георгиевскую ленту? «Ростелеком» внедрил умные сервисы для новосибирских управляющих компаний
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру413
Украинцы сгубили гордость советской промышленности56
«Томагавки» прилетели в Москву117
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»54
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ81
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение