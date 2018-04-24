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1000 метров бордюрного камня покрасили в Вологде
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1000 метров бордюрного камня покрасили в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Работы прошли накануне на ул. Мира. Коммунальщики покрасили в черно-белый цвет бордюры аллеи на участке от Орлова до Октябрьской. Также обновили поребрики на аллее по ул. Пушкинской и частично на площади Революции. Предварительно бортовые камни промыли и отшкурили. Продолжаются и другие работы по подготовке города к лету.
«Сотрудники «Дорремстрой» помыли половину знаков и светофоров в городе. Сейчас в Вологде работают 68 светофоров, установлено более 8000 знаков. В ближайшее время пройдет покраска стоек, — рассказал заместитель директора по производству компании «Дорремстрой» Андрей Губин. — Как только температура асфальта достигнет +5 градусов, начнутся работы по нанесению дорожной разметки».
Сначала дорожную маркировку будут наносить краской, а как только установятся температуры выше +15 градусов, начнут наносить разметку и термопластиком. Также в городе сейчас обновляют дорожные ограждения. В рамках двухмесячника чистоты, который стартовал 21 апреля, пройдут посадки деревьев и цветов.
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