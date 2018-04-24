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В Забайкалье введен режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров
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В Забайкалье введен режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 24 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен во вторник в Забайкальском крае из-за сухой, ветреной погоды и роста природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
"В связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха, а также увеличением количества зарегистрированных лесных пожаров постановлением регионального правительства введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Забайкальского края", — говорится в сообщении.
Ранее во вторник пресс-служба регионального Минприроды сообщила, что на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 20 пожаров на площади 1,93 тыс. га. За сутки их площадь увеличилась более чем в 4,5 раза. В ближайшие дни ситуацию может осложнить сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. На территории всех муниципалитетов региона объявлен особый режим. Местные власти ввели ограничения на пребывание людей в лесах. Ранее во вторник режим ЧС был введен в лесах Могочинского и Сретенского районов края.
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