Прошедший в Уфе ураган оторвал 53 объекта 

Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты администрации Уфы. 22 апреля в информационно-диспетчерский центр Уфы поступило 53 сообщения о упавших деревьях, ветках, частей кровли и облицовки зданий, заборов, баннеров и других объектов. На 10 автомобилей упали деревья и части кровли зданий. Одно дерево рухнуло на воздушную линию электропередач на улице Старичная, 44, оставив жителей без электричества. "Сотрудники городских служб своевременно реагировали на сообщения об угрозе падения и предотвращали несчастные случаи, — сказала пресс-секретарь Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина. — Так, на улице Красноводская, 18 сорванный ветром рубероид повис на краю крыши здания. На Индустриальном шоссе, 26. вывеска повисла в воздухе, грозя упасть на тротуар. Их сняли спасатели-альпинисты. Сильные порывы ветра сломали два дерева по улице Свободы, 23. Работники ЖЭУ их спилили". По словам Яны Калининой, ни одно сообщение жителей столицы не осталось без внимания. Люди не пострадали.