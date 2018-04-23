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Росгидромет прогнозирует улучшение погоды
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Росгидромет прогнозирует улучшение погоды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Погода в Москве улучшается после резкого ухудшения в минувшие выходные, передает НСН.
К началу майских праздников в столице потеплеет до +18, прогнозируют в Гидрометцентре. В понедельник 23 апреля температура постепенно повышается, однако в ночь на вторник ещё возможны заморозки.
Как сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, во вторник, 24 апреля нас ожидает солнце, осадков не будет, ветер северный 7—12 м/c. За счёт этого днём будет +9…+14 °С. В среду, 25 апреля ожидается небольшой дождь, +11…+13 °С. В четверг, 26 апреля также дождь, ночью +2…+7 °С, днём +10…+15 °С.
В пятницу переменная облачность и небольшой дождь, температура ночью без изменений, +13…+18 °С — днём. В субботу и воскресенье нас ждёт переменная облачность, возможен кратковременный дождь, температура ночью +2…+7 °С, днем +15…+20 °С.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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