На Москву обрушится торнадо

«То, что сейчас случилось — вполне нормально для этого сезона, такие шквалы довольно часто случались и будут случаться. Конец апреля, май, начало июня — это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс», — сказал климатолог.

Он также рассказал, что летом москвичи могут ожидать торнадо.

«Летом — в июле, августе — нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием», — объяснил он.

Семенов предположил, что подобные погодные явления связаны с потеплением климата.

«В Москве за последние 30 лет в апреле-мае примерно на три градуса увеличилась температура. А на высоких широтах еще остается лед в это время, и от этого температурный контраст север-юг слегка растет. Возможно, с этим связаны эти погодные явления. Но это только гипотеза, потому что пока еще мало данных, чтобы это утверждать», — заявил специалист.

В субботу, 21 апреля, на Москву обрушились грозы и сильный ветер, в результате которых 17 человек получили травмы, один ребенок погиб.