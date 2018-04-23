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ГИБДД по РТ не рекомендует водителям выезжать за город из-за гололедицы
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ГИБДД по РТ не рекомендует водителям выезжать за город из-за гололедицы 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Госавтоинспекция просит водителей не выезжать за город из-за гололедицы на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.
23 апреля синоптики прогнозируют снег, метель и ветер порывами до 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха днем +1.. +6˚. На дорогах гололедица.
24 апреля ожидается мокрый снег, ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 0.. -5º, максимальная днем +1.. +6º. На дорогах местами гололедица.
25 апреля ночью возможен местами снег, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -1.. -6º; максимальная днем +4.. +9º. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
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