ГИБДД по РТ не рекомендует водителям выезжать за город из-за гололедицы

Госавтоинспекция просит водителей не выезжать за город из-за гололедицы на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ

23 апреля синоптики прогнозируют снег, метель и ветер порывами до 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха днем +1.. +6˚. На дорогах гололедица.

24 апреля ожидается мокрый снег, ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 0.. -5º, максимальная днем +1.. +6º. На дорогах местами гололедица.

25 апреля ночью возможен местами снег, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -1.. -6º; максимальная днем +4.. +9º. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.