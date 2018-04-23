Синоптики спрогнозировали высокую пожароопасность в Приморье

ВЛАДИВОСТОК , 23 апреля. / ТАСС /. Четвертый, «высокий» класс пожарной опасности в лесах ожидают синоптики с 23 по 25 апреля на территории Приморского края , сообщили ТАСС Примгидромете.

"С 23 по 25 апреля в континентальной части Приморского края преимущественно ожидается 4-й (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям — температуре воздуха, влажности, силе ветра и продолжительность безосадочной погоды. До этого на территории края был третий «средний» класс пожарной опасности", — сказал дежурный синоптик Приморского гидрометцентра.

Утром в понедельник, по информации администрации края, из семи природных пожаров на территории Приморья за прошедшие сутки пять локализовано на площади почти 150 га, еще два пожара площадью 60 га находились в стадии локализации. За минувшие сутки пожарные подразделения выезжали 246 раз на тушение палов травы. Наиболее страдают от огня Ольгинский, Шкотовский, Партизанский и Лазовский муниципальные районы.

Как рассказал ТАСС глава Шкотовского муниципального района Виктор Михайлов, сейчас в районе пожарная обстановка остается сложной, в основном из-за труднодоступности мест, где происходят возгорания.

"С утра у нас было три лесных пожара. Хотя называть их действительно лесным я не бы не стал, так как горят не деревья, а прошлогодние листья, оставляя деревья не тронутыми. Проблема заключается в том, что это очень удаленные места, до них добраться практически невозможно. Мы тушим своими силами, подключается «Авиалесохрана», но она не везде успевает", — отметил Михайлов.

На всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.