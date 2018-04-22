Почти половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве

Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице к среде может выпасть почти половина месячной нормы осадков, передает телеканал «360».

Дожди начнутся во вторник вечером. Об этом сообщило РИА «Новости».

"Завтра к вечеру ожидаются уже существенные изменения погоды. К вечеру начнутся кратковременные дожди", — рассказала Татьяна Позднякова.

По данным Метеобюро, во вторник вечером прольется от двух до семи миллиметров осадков. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в ночь на среду: будет кратковременный дождь, не исключена гроза.