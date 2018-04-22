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Уровень опасности в столице понизили до «зеленого»
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Уровень опасности в столице понизили до «зеленого» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Уровень погодной опасности в Москве снизился до «зеленого» — такое объявление сделали синоптики Гидрометцентра России.
По их словам, в понедельник, 23 апреля, в столичном регионе будет сохраняться переменная облачность без осадков, ветер с порывами 12-17 м/сек, температура воздуха не превысит 5-7 градусов. Ночь будут холодными: в ночь на 23 апреля в столице похолодает до минус 1-3 градусов, по области — до минус 6.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы успешно справляются с последствиями сильнейшего урагана. Сегодня днем работники ЖКХ убирают деревья с автодорог Москвы, поврежденные объекты демонтируют.
Вследствие урагана в городе было повалено порядка 900 деревьев, повреждено 30 кровель и десятки автомобилей. В связи с этим столичные власти намерены принять меры по противодействию ураганам.
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