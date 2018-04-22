Уровень опасности в столице понизили до «зеленого»

Уровень погодной опасности в Москве снизился до «зеленого» — такое объявление сделали синоптики Гидрометцентра России

По их словам, в понедельник, 23 апреля, в столичном регионе будет сохраняться переменная облачность без осадков, ветер с порывами 12-17 м/сек, температура воздуха не превысит 5-7 градусов. Ночь будут холодными: в ночь на 23 апреля в столице похолодает до минус 1-3 градусов, по области — до минус 6.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы успешно справляются с последствиями сильнейшего урагана. Сегодня днем работники ЖКХ убирают деревья с автодорог Москвы, поврежденные объекты демонтируют.

Вследствие урагана в городе было повалено порядка 900 деревьев, повреждено 30 кровель и десятки автомобилей. В связи с этим столичные власти намерены принять меры по противодействию ураганам.