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В Калининграде ожидается дождливая неделя
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В Калининграде ожидается дождливая неделя 

Вести Калининград 35 минут назад
Фото: Вести Калининград
Следующая неделя принесет в Калининград небольшие дожди и облачную погоду. Временами из-за туч будет выглядывать солнце. Об этом сообщает Gismeteo.
По данным сайта, дожди будут идти каждый день в течение всей недели с 23 по 29 апреля. Больше всего осадков ожидается в четверг, 26 апреля, и в воскресенье, 29 апреля.
Температура воздуха в центре региона будет в колебаться пределах +6…+8 градусов в ночное время, а вот днём Gismeteo обещает +12…+13. По данным Гидрометцентра России, самым тёплым будет понедельник, 23 апреля, днём воздух прогреется до +20 градусов. В остальные дни будет +14…+16.
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