В Калининграде ожидается дождливая неделя

Следующая неделя принесет в Калининград небольшие дожди и облачную погоду. Временами из-за туч будет выглядывать солнце. Об этом сообщает Gismeteo.

По данным сайта, дожди будут идти каждый день в течение всей недели с 23 по 29 апреля. Больше всего осадков ожидается в четверг, 26 апреля, и в воскресенье, 29 апреля.

Температура воздуха в центре региона будет в колебаться пределах +6…+8 градусов в ночное время, а вот днём Gismeteo обещает +12…+13. По данным Гидрометцентра России, самым тёплым будет понедельник, 23 апреля, днём воздух прогреется до +20 градусов. В остальные дни будет +14…+16.