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Воронежцы поделились фото последствий сильного ветра, повалившего деревья
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Воронежцы поделились фото последствий сильного ветра, повалившего деревья 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Повреждён автомобиль, беседка детсада, фонарный столб в парке. Горожане поделились фотографиями поваленных деревьев, которые упали во время сильного ветра в ночь с 21 на 22 апреля. Так на улице Никитинской, 44 сухое дерево рухнуло прямо на пятиэтажку, чудом не попав в окно.
По словам жильцом дома, ночью было страшно, так как во дворе растёт ещё несколько таких же деревьев. В Левобережном районе в переулке Парашютистов прямо дерево проломило крышу беседки детского сада. — Управляющая компания «АВА-кров» с 2016 года никак не реагировала на заявления жильцов с просьбами вырубить деревья. Вот и результат, — прокомментировал автор фото.
В другом воронежском дворе дерево придавило иномарку, очевидно, повредив капот. Ветер с корнем выдрал дерево на главной аллее Центрального парка Воронежа. При падении оно повредило фонарный столб. В Москве вечером 21 апреля прошёл ураган, ветер достигал 30 метров в секунду. Из-за стихии пострадали семь человек — четверо взрослых и трое детей, погибла 13-летняя школьница.
Фото — Instagram, podslushano_voronezh
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