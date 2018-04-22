«40 см за ночь»: в Сети публикуют снимки внезапно обрушившегося снегопада

Пользователи соцсетей сегодня делятся снимками внезапно обрушившегося снегопада. Жители некоторых регионов России посетовали на то, что уже начали привыкать к весеннему солнцу, как вдруг 22 апреля по колено выпал снег.

«Вчера любовалась сквозь чисто отмытые стекла весны торжеством. Солнце лилось так легко и роскошно… О, Удмуртия! Непредсказуемая моя. Двадцать второе апреля. Снег!», — написала пользовательница Сети по имени Людмила Соболева.

«Киров 22 апреля 2018 г.8−00. Не можем выехать домой… Снега по колено!», — пишет Игорь Чугунов

«22 апреля пошел огребать снег 40 см за ночь», — соощил житель Кировской области Сергей Ханонов.

Накануне на ряд областей Центрального региона обрушился ураган. Порывистый ветер, дождь и гроза стали причиной отключения электроснабжения. Сегодня утром без света оставались тысячи жителей Подмосковья , Тверской, Тульской, Рязанской и Владимирской областей.

Москве в результате урагана по последним данным пострадали 17 человек, среди которых оказались трехмесячный младенец и трехлетняя девочка. Из-за сорванного штормовым ветром мусорного контейнера погибла 12-летняя девочка. Крышка контейнера обрушилась на троих человек, подростка не удалось спасти.

Также ураган в Москве парализовал движение поездов по трем направлениям. Было затруднено движение электричек по Ярославскому, Горьковскому и Савеловскому направлениям московской железной дороги.