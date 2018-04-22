МЧС предупреждает о снегопаде и гололедице 22 апреля

Неблагоприятные погодные условия могут усложнить жизнь водителям Северной столицы. По данным регионального ГУ МЧС, в воскресенье 22 апреля, в городе возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами может быть гололедица.

По этой причине спасатели напоминают автомобилистам о том, что важно не превышать скоростной режим. Кроме того, чтобы избежать ДТП необходимо соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений.