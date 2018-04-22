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Во Владимирской области около четырех тысяч человек остаются без света
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Во Владимирской области около четырех тысяч человек остаются без света 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Около 3,8 тысячи человек на утро воскресенья остаются без света во Владимирской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Отмечается, что с 21.00 субботы по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, сильный ветер с порывами до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
На 04.00 мск 22 апреля «без электроснабжения остаются: бытовые потребители 41 населенного пункта (около 3 800 человек)». «Мощность отключенных потребителей 1,54 МВт», — говорится в справке-докладе ведомства.
По данным на 00.00 22 апреля, без электроснабжения во Владимирской области оставались порядка 5,6 тысячи человек.
Как сообщается, к аварийно-восстановительным работам привлечено 22 бригады в составе 46 человек и 22 единиц специальной техники.
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