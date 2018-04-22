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В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 22 м/с
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В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 22 м/с 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
pixabay.com  В Башкирии 22 апреля в Уфе Гидрометцентр обещает резкое усиление ветра. Он будет шквалистый, с порывами, достигающими 18-22 м/с.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, в воскресенье погода продолжает ухудшаться. Ночью местами выпали осадки в виде снега с дождем. В северо-западных районах Башкирии ветер южный, скорость 9-14 м/с. Синоптики обещают резкие порывы ветра до 17-22 м/с.
В связи с ухудшением погодной ситуации и возможным ураганным ветром, Управлением гражданской защиты города Уфы просит соблюдать меры предосторожности: избегать линий электропередач, не находиться вблизи рекламных щитов и ветхих строений, не ставить машины вблизи больших деревьев.
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