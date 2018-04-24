Воздух в Приморье на этой неделе прогреется до +26 °C

В течение новой рабочей недели по юге Дальнего Востока, двигаясь с Китая на Хабаровский край , будут смещаться циклоны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду»

Приморье окажется в теплом секторе этих циклонов, в связи с чем осадков не ожидается. Температура в ночные часы +1…+8 °C, на востоке воздух может выхолодится до −5 °C. Днем воздух будет прогреваться до +19…+26 °C, на побережье +12…+18 °C. Во второй половине недели температура воздуха повысится на 2–5 градусов.

Осадки во Владивостоке маловероятны. Температура воздуха в ночные часы +5…+9 °C, максимальная днем +16…+19 °C, днем в пятницу столбик термометра может подняться до +20…+22 °C.

Отсутствие дождей и высокие температуры воздуха приведут к увеличению класса пожарной опасности леса в большинстве районов Приморья.