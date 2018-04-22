Синоптики рассказали, чего ждать от погоды приморцам на предстоящей неделе

Погода в Пиморье на следующей неделе будет неустойчивой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

В понедельник на погоду в крае будет влиять антициклон. Минимальная температура ожидается 0…+6 °C, в горных районах до −7 °C. Днем воздух прогреется до +13…+20 °C, на побережье +5…+12 °C. Однако в конце дня погода начнет меняться. С запада будут приходить тучи, которые вызовут небольшие дожди.

Во Владивостоке вечером в понедельник с вероятностью около 60% может начаться дождь, который сохранится в ночь на вторник. В дальнейшем без осадков. Температура воздуха в ночные часы +4…+7 °C, днем максимальная температура +9…+13 °C.

Во вторник в отдельных районах края ожидаются небольшие и умеренные осадки. Максимальная температура повысится на на 2–4 градуса.

В середине недели осадки в Приморье прекратятся, температурный фон начнет повышаться.