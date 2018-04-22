Куда поехать отдыхать: 5 стран, которые стоит посещать летом

Если для вас жара — это испытание, которое вы и ваш организм с трудом переносите, то летом смело можно сбегать в межсезонье и +20. Куда именно бежать, мы вам подскажем!Куда поехать отдыхать: 5 стран, которые стоит посещать летом Англия В любом городе Англии летом температура не превышает 25 градусов, потому вы смело можете отправляться туда за новыми впечатлениями и королевскими традициями. В Лондоне обязательно посетите знаменитый Биг-Бен,

поднимитесь над городом на London-eye,

и прокатитесь на традиционном красном автобусе. Если же не хочется проводить

отпуск в шумной столице, езжайте в маленькие города и поселки Англии. Там вы словите дзен от перенасыщения прекрасными пейзажами и постоянно царящей

тишины.

Финляндия В Финляндии в июне довольно прохладно — всего 10 градусов,

потому не спешите и дождитесь июля, когда воздух прогреется до +18 и легкое

пальто уже сможет защитить вас от холода. Поездка в Финляндию скорее будет

похожа на что-то дачно-домашнее, потому что в теплое время года там принято

рыбачить, собирать грибы и гулять по паркам. Но все не так скучно, как может

показаться на первый взгляд, летом города обычно превращаются в одну большую

ярмарку, на которой вы точно найдете развлечение себе по душе.

Австралия Южное полушарие планеты, как известно, живет в отличном от нас климате, когда у нас зима — у них лето, и наоборот. Правда, зимой это назвать сложно, потому что температура в июне, июле и августе в среднем

держится на отметке +13. В Австралии можно познакомиться с кенгуру,

прикоснуться к дикой природе и насладиться прекрасными набережными; искупаться

там, вы, конечно, не сможете, но отдохнуть от городской цивилизации при приятном шуме волн у вас точно получится. И не забудьте прикупить там угги, в которых будете спасаться уже от Российских морозов!

Воздух, ° C Вода, ° C Ветер, м/с Лондон +16 +14 3 вост. Копенгаген +9 +9 штиль Хельсинки +7 +6 5 сз Дублин +8 +10 2 южн. Gis meteo Прогноз на 2 недели

Дания Отдых датском Копенгагене — отличная идея для ваших каникул.

Копенгаген — это эпицентр культурного просвещения, а просвещаться при приятной

температуре, которая обычно не превышает +23 просто прекрасно. В Копенгаген

едем за потрясающими дворцами, интересными музеями и сказочным настроением. Так же в Копенгагене существует вольный город Христиания, в этом месте царит

неповторимый хипстерский колорит, в воздухе буквально пахнет свободой и, к тому

же, представлен огромный выбор сувениров ручной работы.

Ирландия Приземляемся в Дублине и наслаждаемся заветными +20.

Конечно, Дублин, в первую очередь, это концентрация ирландских пабов и всего

пивного, что только существует на планете. В списке обязательных к посещению мест

так же стоит собор Святого Патрика и парк, находящийся недалеко от собора. В общем, проникнуться ирландским настроением и повеселиться у вас точно