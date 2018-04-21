Около 2,4 тысячи жителей Подмосковья остались без света из-за урагана

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Порядка 2,4 тысячи жителей Московской области остались без света из-за сильного ветра вечером в субботу, 21 апреля.

— 21 апреля с 17:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду) на территории Московской области происходят отключения в электрических сетях 110-220 киловатт и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 киловатт, — сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

В связи с неблагоприятными погодными условиями отключена одна высоковольтная линия напряжением 220 киловатт «Дровино-Дорохово», а также четыре линии напряжением 110 киловатт, шесть линий напряжением 35 киловатт, 16 линий напряжением 6-10 киловатт и 150 трансформаторных подстанций.

Уточняется, что мощность отключенных потребителей составляет 14 мегаватт. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, отмечает ТАСС

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий МЧС рекомендует гражданам по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, избегать укрытий от дождя, ветра и снега под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Водителям рекомендуется на время непогоды припарковать свой автомобиль. Во время грозы может ухудшиться видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя, что, вероятно, спровоцирует дорожно-транспортное происшествие.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

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