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МЧС предупредило о резком понижении температуры
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МЧС предупредило о резком понижении температуры в Москве ночью 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Фото : Катерина Селина
Пресс-служба МЧС РФ по Москве предупреждает о понижении температуры до +1…+3 градусов в Москве в ночное время.
"По информации Росгидромета с 20:00 в связи с прохождением холодного фронта ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и понижением температуры в ночное время до +1 +3", — говорится в сообщении.
В ведомстве призывают, по возможности, переждать непогоду в капитальном строении, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Автомобилистам советуют парковать автомобиль в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае необходимости использования личного транспорта соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.
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