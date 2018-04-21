МЧС предупредило о резком понижении температуры в Москве ночью

Пресс-служба МЧС РФ по Москве предупреждает о понижении температуры до +1…+3 градусов в Москве в ночное время.

"По информации Росгидромета с 20:00 в связи с прохождением холодного фронта ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и понижением температуры в ночное время до +1 +3", — говорится в сообщении.

В ведомстве призывают, по возможности, переждать непогоду в капитальном строении, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Автомобилистам советуют парковать автомобиль в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае необходимости использования личного транспорта соблюдать скоростной режим и дистанцию.