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П. Бирюков: Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды
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П. Бирюков: Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столице оперативно ликвидируются последствия непогоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды. Упавшие деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют», — сказал П. Бирюков.
Ранее в МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и гроза, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. С. Собянин сообщил, что из-за непогоды службы спасения приведены в полную готовность. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей. В результате урагана пострадали 12 человек, погибла девочка.
Агентство «Москва»: последние новости
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