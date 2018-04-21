П. Бирюков: Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды 

В столице оперативно ликвидируются последствия непогоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды. Упавшие деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют», — сказал П. Бирюков.
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