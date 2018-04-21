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Пользователи Сети поделились кадрами с последствиями урагана в Москве
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Пользователи Сети поделились кадрами с последствиями урагана в Москве 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В субботу, 21 апреля, Москву и область накрыл штормовой ветер и ливни, гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Пользователи Сети поделились фото и видео происходящего.
Дерево упало на дорогу и тут же у кого-то из водителей нашлась бензопила. pic.twitter.com/MQAzpANOYt
— Alexander Nakagawa (@Nakagawa_best) 21 апреля 2018 г.
В соцсетях стали появляться фотографии упавших на машины деревьев.
Публикация от Leo Derevyanko (@leoderevyanko)
21 Апр 2018 в 7:46 PDT  Москва, проспект Вернадского@#гроза #ураган pic.twitter.com/hwwE4TijA1
— Kirill Snezhko (@argrento) 21 апреля 2018 г.
Пользователь YouTube поделился видео, на котором сильный ветер сносит крышу с гаражей.
Публикация от Любовь (@lyubochka_v_yubochke)
21 Апр 2018 в 7:17 PDT  после того как я сделала эту фотографию с проводов полетели искры, начался ураган и с какого-то здания снесло крышу по всему городу валяются вырванные с корнем деревья и столбы pic.twitter.com/HtDwnJBf2f
— pайлuн'31 до др (@black_cheeerry) 21 апреля 2018 г.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об опасности надвигающегося штормового ветра и заверил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным СМИ, во время непогоды пострадали 14 человек.
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