Пользователи Сети поделились кадрами с последствиями урагана в Москве

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости . В субботу, 21 апреля, Москву и область накрыл штормовой ветер и ливни, гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Пользователи Сети поделились фото и видео происходящего.

Дерево упало на дорогу и тут же у кого-то из водителей нашлась бензопила. pic.twitter.com/MQAzpANOYt

— Alexander Nakagawa (@Nakagawa_best) 21 апреля 2018 г.

В соцсетях стали появляться фотографии упавших на машины деревьев.

Публикация от Leo Derevyanko (@leoderevyanko)

21 Апр 2018 в 7:46 PDT Москва, проспект Вернадского@#гроза #ураган pic.twitter.com/hwwE4TijA1

— Kirill Snezhko (@argrento) 21 апреля 2018 г.

Пользователь YouTube поделился видео, на котором сильный ветер сносит крышу с гаражей.

Публикация от Любовь (@lyubochka_v_yubochke)

21 Апр 2018 в 7:17 PDT после того как я сделала эту фотографию с проводов полетели искры, начался ураган и с какого-то здания снесло крышу по всему городу валяются вырванные с корнем деревья и столбы pic.twitter.com/HtDwnJBf2f

— pайлuн'31 до др (@black_cheeerry) 21 апреля 2018 г.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об опасности надвигающегося штормового ветра и заверил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

По данным СМИ, во время непогоды пострадали 14 человек.