Евгений Тишковец о непогоде: Оставайтесь лучше дома, дальше будет хуже

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос», в ночь на 22 апреля порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

Нагрянувший в столицу 21 апреля грозовой фронт является только началом непогоды, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

— В столицу нагрянул мощный грозовой фронт, который обрушился на город ливневым дождем. Грохочет, как из артиллерийских орудий. На улице гроза, шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Однако лучше оставаться дома, потому что дальше будет хуже. В ночь порывы ветра будут достигать 18-23 метров. Местами будет валить деревья и слабые конструкции, — заявил синоптик на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также порекомендовал горожанам и гостям столицы во время непогоды не рисковать и оставаться дома.

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