Департамент торговли и услуг попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за непогоды 

В связи со штормовым предупреждением в столице, департамент торговли и услуг города обратился к рестораторам с просьбой приостановить работу летних веранд. Об этом говорится в информационном сообщении департамента.
«Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», — сообщает департамент.
Ранее в столичном управления МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.