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Жители Южного Урала делятся снимками с выпавшим в конце апреля снегом
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Жители Южного Урала делятся снимками с выпавшим в конце апреля снегом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Фотографиями со снежными пейзажами в конце апреля делятся жители Челябинской области в социальных сетях, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Снег уже второй день идёт в горнозаводской зоне региона. На капризы погоды и задержавшуюся весну больше всего жалуются жители Миасса, Сатки и Златоуста.
«Вчера утром ливень, сегодня — снег лежит, смех да и только», — написала в группе «Подслушано в Златоусте» Александра Малкова.
В Челябинске накануне также был сильный дождь, а утром в субботу, 21 апреля, — метель. Сейчас снег до сих пор лежит на газонах. Автомобилисты из Миасса отмечают, что нежданный ночной снегопад заставил многих отказаться от использования транспортных средств и ходить пешком.
«Устала убирать зимнюю одежду и доставать обратно. Лето, наверное, не придёт», — отметила в сообществе «Инцидент Миасс» Альбина Кутлубаева.
Южноуральцы жалуются, что снежные пейзажи леса, хоть и красивы, но уже надоели. Ведь ещё в марте они сняли короткометражку о том, как ждут тёплую весну.
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