Температура в столице упадет до 1 градуса ночью 22 апреля

Температура воздуха в столице ночью 22 апреля может опуститься до плюс 1 градуса, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

Холодать, по данным спасателей, начнет с 20:00. А в ночное время температура воздуха будет всего один-три градуса. Причиной станет холодный атмосферный фронт, который проходит через город.

Ранее в Москве объявили штормовое предупреждение. Первая волна грозы с порывистым ветром уже прошла, вторая ожидается до 22:00. Синоптики не исключали, что пик ураганного ветра придется на полночь.

В результате разгула стихии в городе уже повалены сотни деревьев, пострадали 17 человек. Кроме того, погибла одна девочка.

Москвичам рекомендовали соблюдать осторожность. Все парки культуры в городе закрылись, а в лесопарках несут патрули спасатели, предупреждающие горожан об опасности.

Последствия непогоды ликвидируют сотрудники городских служб, а также около 500 сотрудников столичного управления МЧС.