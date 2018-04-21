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Температура в столице упадет до 1 градуса ночью 22 апреля
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Температура в столице упадет до 1 градуса ночью 22 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Температура воздуха в столице ночью 22 апреля может опуститься до плюс 1 градуса, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.
Холодать, по данным спасателей, начнет с 20:00. А в ночное время температура воздуха будет всего один-три градуса. Причиной станет холодный атмосферный фронт, который проходит через город.
Ранее в Москве объявили штормовое предупреждение. Первая волна грозы с порывистым ветром уже прошла, вторая ожидается до 22:00. Синоптики не исключали, что пик ураганного ветра придется на полночь.
В результате разгула стихии в городе уже повалены сотни деревьев, пострадали 17 человек. Кроме того, погибла одна девочка.
Москвичам рекомендовали соблюдать осторожность. Все парки культуры в городе закрылись, а в лесопарках несут патрули спасатели, предупреждающие горожан об опасности.
Последствия непогоды ликвидируют сотрудники городских служб, а также около 500 сотрудников столичного управления МЧС.
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