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Великобритания пересмотрит долгосрочные цели по климату
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Великобритания пересмотрит долгосрочные цели по климату 

ТАСС 1 час назад
Великобритания стала первой страной «большой семерки», которая заявила о том, что проанализирует возможность достижения нулевых выбросов СО2 к 2050 году. Таким образом Соединенное Королевство сможет выполнить более амбициозную цель Парижского климатического соглашения — удержать повышение глобальной температуру на уровне 1,5°С. С таким заявлением выступила министр энергетики Великобритании Клэр Перри. Об этом сообщается в пресс-релизе Института мировых ресурсов.
"Мы будем полагаться на рекомендации британских независимых консультантов и комитет по вопросам изменения климата о последствиях Парижского соглашения для долгосрочных целей сокращения выбросов углекислого газа в Великобритании", — отметила Перри.
В настоящее время страна приняла цель по сокращению выбросов на 80% к 2050 года относительно уровня 1990 года. Ряд экспертов сходятся во мнении, что этого может быть недостаточно, если страна хочет внести свой вклад в сдерживание роста температуры во всем мире до конца этого столетия в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи, как этого требует Парижское климатическое соглашение.
По заявлению Перри, страна пересмотрит принятые цели по сокращению выбросов СО2 после публикации отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) о потенциальном воздействии изменения климата при росте температуры выше 1,5°С, который будет выпущен в этом году.
Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году. На сегодняшний день документ подписали 196 стран. Последними присоединились Никарагуа и Сирия. США стали первой страной, которая вышла из Парижского соглашения по климату. Об этом президент Дональд Трамп объявил в июне 2017 года, однако юридически Вашингтон сможет перестать выполнять положения документа только в 2020 году.
Материал предоставлен проектом "+1".
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