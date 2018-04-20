В связи с ухудшением погоды контроль за состоянием дорог региона будет усилен

По данным Ярославского центра гидрометеорологии, на территории области 21 — 22 апреля ожидаются дожди со снегом и установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5 — 15 см. Также синоптики обещают усиление западного, северо-западного ветра до 15 — 22 м/с и понижение температуры до минусовых значений.

— При таких резких изменениях погоды вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах повышается, — отметил директор Ярдорслужбы Антон Заев . — Возможно увеличение количества ДТП в результате ухудшения видимости, обледенения дороги, заносов и накатов. Многие водители уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Просим быть максимально осторожными в этом случае и по возможности избегать дальних поездок на личном автомобиле на время ухудшения погоды. На дорогах региональной собственности будет работать 70 единиц техники. Материалов для качественной обработки трасс достаточно.

В каждом муниципальном районе на объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию. При обработке региональных дорог особое внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.

Ярославская областная дорожная служба напоминает: во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям при управлении транспортными средствами необходимо соблюдать меры безопасности, сохранять дистанцию, не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех технике, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения. Рекомендуется по возможности избегать поездок, а также использовать для передвижения только основные магистрали. Пешеходам в темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами.

При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: ‎ (4852) 78-95-20 — ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎ (4852) 76-05-17 — ГП «Ярдормост».