Ещё
МЧС предупредило об опасных природных явлениях в Москве 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило об опасных природных явлениях в Москве 21 апреля 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Фото: Москва меняется
Управление МЧС по Москве предупреждает жителей столицы об опасных погодных явлениях в столице во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями МЧС рекомендует: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями», — говорится в сообщении.
Также рекомендуется не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, спасатели советуют пережидать опасные погодные условия в капитальных строениях и парковать автомобили в гаражах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и опор линий электропередач.
«Водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. В случае необходимости звоните по телефону 101 или по единому телефону доверия 8-495-637-22-22», — отмечается в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Циклон принесет в Москву дожди и похолодание, следующая неделя начнется с заморозков и снега Организаторы «Бессмертного полка» ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая Памятник князю Владимиру в Москве помыли впервые после зимы
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей333
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство21
В Сети всплыли эротические фото Собчак138
Скончалась Нина Дорошина19
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни23
Видео
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение