МЧС предупредило об опасных природных явлениях в Москве 21 апреля

Управление МЧС по Москве предупреждает жителей столицы об опасных погодных явлениях в столице во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями МЧС рекомендует: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, спасатели советуют пережидать опасные погодные условия в капитальных строениях и парковать автомобили в гаражах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и опор линий электропередач.

«Водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. В случае необходимости звоните по телефону 101 или по единому телефону доверия 8-495-637-22-22», — отмечается в сообщении.