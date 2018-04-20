Москвичей ждет гроза в выходные

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Порывистый ветер и гроза ожидаются в Москве в субботу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пасмурная погода, кратковременные дожди и сильный ветер с порывами 17-20 метров в секунду прогнозируются в Москве в субботу, во второй половине дня не исключена гроза, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода будет преобладать облачная, с кратковременными дождями. Минимальная температура за счет того, что будут облака, в Москве — плюс 5 — плюс 7, по области от плюс 2 до плюс 7 градусов. Днем, ближе ко второй половине дня, после 15 часов, начнется дождь. Есть вероятность того, что пойдет гроза, с которой выпадет от 2 до 5, а местами до 10 миллиметров осадков", — сказала Позднякова РИА Новости.
По данным Метеобюро, температура воздуха в Москве днем повысится до плюс 14 — плюс 16 градусов, в области воздух прогреется до плюс 17 градусов.
"Но день ожидается очень ветреный, со средней скоростью 7-12 метров в секунду. Такое бывает очень редко в Москве. Местами порывы будут достигать 17-20 метров в секунду", — добавила собеседница агентства.
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