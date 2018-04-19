Ещё
Сильный снег с дождем ожидаются в Карелии, предупреждает Росгидромет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израиль планирует уничтожить российские С-300
Израиль планирует уничтожить российские С-300

Сильный снег с дождем ожидаются в Карелии, предупреждает Росгидромет 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Северо-Западный федеральный округ России окажется под воздействием очередного активного циклона.
Об ухудшении погодных условий в Карелии сообщает Росгидрометцентр. Вот что говорится в бюллетене опасных и неблагоприятных явлений погоды:
Северо-Западный федеральный округ. 19 апреля в Ненецком автономном округе снег, метель, ветер 18-23 м/с. В Коми снег, мокрый снег, ветер 15-20 м/с. 20 апреля в Карелии сильные осадки (снег, дождь). 21 апреля на большей части округа сильный дождь.
Виной всему станет очередной активный циклон, который через Северо-Западный федеральный округ будет двигаться на центральную Россию. В выходные дни республика окажется в тыловой части циклона, где будет распространяться холодная воздушная масса. Ждем холодов.
Подробнее о погоде в Карелии на выходные дни и начало следующей неделе, читайте на нашем портале завтра, в пятницу, 20 апреля.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Большая Арктическая Экспедиция догнала солнце: из Москвы в Шпицберген Россия потребовала от США компенсации за торговую войну Тулеев собрался уехать из России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца186
Болгария: спасибо России, но…146
Российским морякам удалось сбежать с Украины62
Первый легальный бордель открывается в России253
Израиль планирует уничтожить российские С-300120
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение