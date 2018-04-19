Сильный снег с дождем ожидаются в Карелии, предупреждает Росгидромет

Северо-Западный федеральный округ России окажется под воздействием очередного активного циклона.

Об ухудшении погодных условий в Карелии сообщает Росгидрометцентр . Вот что говорится в бюллетене опасных и неблагоприятных явлений погоды:

Северо-Западный федеральный округ. 19 апреля в Ненецком автономном округе снег, метель, ветер 18-23 м/с. В Коми снег, мокрый снег, ветер 15-20 м/с. 20 апреля в Карелии сильные осадки (снег, дождь). 21 апреля на большей части округа сильный дождь.

Виной всему станет очередной активный циклон, который через Северо-Западный федеральный округ будет двигаться на центральную Россию. В выходные дни республика окажется в тыловой части циклона, где будет распространяться холодная воздушная масса. Ждем холодов.

Подробнее о погоде в Карелии на выходные дни и начало следующей неделе, читайте на нашем портале завтра, в пятницу, 20 апреля.