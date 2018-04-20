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Памятник князю Владимиру в Москве помыли впервые после зимы
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Памятник князю Владимиру в Москве помыли впервые после зимы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади помыли с шампунем впервые после зимы, сообщил журналистам заместитель начальника участка «Гормост-Фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
«С помощью специального распылителя (на памятник — прим. Агентства «Москва») наносится нейтральное моющее средство, выдерживается определенное время, и потом с помощью аппарата высокого давления смывается», — сказал В. Давыдов.
Он отметил, что за зиму на поверхности памятника образовались отложения из соли, масла и пыли, которые необходимо смыть. В помывке памятника задействовали пять человек и две единицы техники. На помывку памятника высотой 17,5 м уходит порядка 1,5 тонн воды, концентрация шампуня в ней составляет примерно 1 литр на 1 тыс. литров.
Как пояснил В. Давыдов, вся работа занимает около трех часов.
Мероприятие прошло в рамках месячника по уборке и благоустройству Москвы. Начиная с сегодняшнего дня и до наступления холодов промывка памятника будет проходить два раза в месяц.
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