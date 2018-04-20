Памятник князю Владимиру в Москве помыли впервые после зимы

Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади помыли с шампунем впервые после зимы, сообщил журналистам заместитель начальника участка «Гормост-Фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов

«С помощью специального распылителя (на памятник — прим. Агентства «Москва» ) наносится нейтральное моющее средство, выдерживается определенное время, и потом с помощью аппарата высокого давления смывается», — сказал В. Давыдов.

Он отметил, что за зиму на поверхности памятника образовались отложения из соли, масла и пыли, которые необходимо смыть. В помывке памятника задействовали пять человек и две единицы техники. На помывку памятника высотой 17,5 м уходит порядка 1,5 тонн воды, концентрация шампуня в ней составляет примерно 1 литр на 1 тыс. литров.

Как пояснил В. Давыдов, вся работа занимает около трех часов.