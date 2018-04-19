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В Москве в четверг ожидается до +12°С
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В Москве в четверг ожидается до +12°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: me4tatell/instagram/Global Look Press
В Москве в четверг, 19 апреля, ожидается до +12°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +10 до +12°С.
Днем облачно, небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/c, местами порывы до 12-17 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и усилении ветра с порывами 12-17 м/с.
Ведомство призвало в непогоду воздержатся от поездок по городу.
Пешеходам рекомендуется переждать дождь и ветер в подъезде или прочном здании, не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, а также держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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