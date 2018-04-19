В Новгородской области из-за паводка закрыли 12 дорог

Гражданам рекомендованы пересесть на электрички. Однако местные метеорологи утверждают, что никаких особенных погодных катаклизмов не было. Чиновники говорят, будто некоторые разрушенные дороги в прошлом году ремонтировались.

На сайте ГОКУ «Новгородавтодор» на целый месяц закрыло 12 дорог в Новгородской области . На сайте ведомства столь непопулярные меры мотивируются «комплексом неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков и активным снеготаяньем», что привело к частичному разрушению дорожного покрытия. Гражданам ближайших населенных пунктов рекомендовано пользоваться электричками.

Между тем, в Новгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») "Российской газете" рассказали, что никаких необычных природных катаклизмов не было:

— Новгородская область находится в зоне избыточного увлажнения, так как она расположена на пути прохождения циклонов. Затяжные и обильные дожди характерны для нашей области, они вызывают повышение уровня воды в реках и ручьях, которые при выходе из русла вызывают подтопления, размыв дорог и скопление воды в пониженных местах рельефа. На размыв дорог оказывают влияние также и грунтовые воды, глубина стояния которых в Новгородской области не превышает 2 метра.

При этом в ведомстве уточнили, что, например, после сильных дождей в летне-осенний период 2017 года уровень грунтовых вод до установления зимнего периода находился на отметке от 5 до 20 сантиметров. По состоянию на 19 апреля 2018 года уровень грунтовых вод находится на отметках от 11 до 80 сантиметров.

Иными словами, грунтовые воды в этом году в меньшей степени опасны для новгородских дорог, нежели были, например, в предыдущем, а дожди в регионе — обычное явление. В связи с чем возникает логичный вопрос: почему дорожные службы оказались не готовы к обычным для Новгородской области погодным явлениям настолько, что пришлось закрыть сразу 12 дорог?

"Российская газета" адресовала этот вопрос «Новгородавтодору».

— В прошлом году на этих дорогах проводились ремонтные работы, но участки не все совпадают с разрушенными. А вообще в рамках наших возможностей все дороги поддерживаются в нормативном состоянии, — сказал корреспонденту «Российской газеты» начальник Центра управления «Новгородавтодора» Константин Фадеев