П. Бирюков: Дороги в Москве ремонтируют с учетом возможных аномальных осадков

Ремонт дорог в Москве ведется с учетом возможного выпадения аномальных осадков, чтобы не допустить подтоплений. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В 2017 г. мы зафиксировали 119 мест, где особо выявились подтопления во время дождей, сделали примерно 50 км дополнительного водостока, соединили его с большими магистралями. В этом году мы сделаем еще 80 таких мест: мы делаем их уже не с расчетом среднестатистического уровня выпадениях осадков, а из расчета аномальных явлений. Плюс сейчас во время ремонта асфальта мы уделяем особое внимание наклонам: например, на ул. Тверская и Садовом кольце мы сделали понижения на 80-100 см, чтобы не допустить скоплений воды», — рассказал П. Бирюков.

Он отметил, что в настоящее время в тех местах города, где нет водостока, в случае сильного дождя ставятся водооткачивающие устройства, чтобы оперативно устранить подтопления.