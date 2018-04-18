Ещё
П. Бирюков: Дороги в Москве ремонтируют с учетом возможных аномальных осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

П. Бирюков: Дороги в Москве ремонтируют с учетом возможных аномальных осадков 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Ремонт дорог в Москве ведется с учетом возможного выпадения аномальных осадков, чтобы не допустить подтоплений. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В 2017 г. мы зафиксировали 119 мест, где особо выявились подтопления во время дождей, сделали примерно 50 км дополнительного водостока, соединили его с большими магистралями. В этом году мы сделаем еще 80 таких мест: мы делаем их уже не с расчетом среднестатистического уровня выпадениях осадков, а из расчета аномальных явлений. Плюс сейчас во время ремонта асфальта мы уделяем особое внимание наклонам: например, на ул. Тверская и Садовом кольце мы сделали понижения на 80-100 см, чтобы не допустить скоплений воды», — рассказал П. Бирюков.
Он отметил, что в настоящее время в тех местах города, где нет водостока, в случае сильного дождя ставятся водооткачивающие устройства, чтобы оперативно устранить подтопления.
Агентство «Москва»: последние новости
Циклон принесет в Москву дожди и похолодание, следующая неделя начнется с заморозков и снега «Уральские авиалинии» запустят новый рейс между Москвой и Карши со 2 мая Пожароопасный сезон объявлен в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие147
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1180
Засосало насмерть48
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды84
Нападение на школу произошло в Башкирии239
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
01:38
США официально уведомили РФ об отказе от новых санкций
США В мире
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение