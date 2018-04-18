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В московских автобусах проверят системы климат-контроля
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В московских автобусах проверят системы климат-контроля 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Автобусы коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту, проверят на исправность работы системы климат-контроля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В автобусах коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту, проверят исправность системы климат-контроля. В теплое время года температура воздуха в салоне не должна будет превышать отметку плюс 25 градусов по Цельсию", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, к перевозке пассажиров будут допущены только автобусы с исправной системой кондиционирования, прошедшие проверку.
Как рассказал порталу руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов, сотрудники управления регулярно следят за температурным режимом в автобусах коммерческих перевозчиков. Перед началом летнего сезона они дополнительно проверят исправность всех кондиционеров.
Информацию о температуре в автобусе будут транслировать на электронных табло, добавляется в сообщении.
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