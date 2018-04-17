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Москвичи увидели первую грозу в нынешнем году
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Москвичи увидели первую грозу в нынешнем году 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня точку в номере ставит роскошная молния, которую москвичи могли наблюдать в небе в ночь с 16 на 17 апреля. Прошедшая гроза стала первой в 2018 году.
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ Станислав Виноградов рассказал «ВМ», что на фото запечатлена так называемая внутриоблачная молния в линейной стадии. Такие чаще всего наблюдают в московском небе во время грозы.
Крупным планом мы взяли «изломленный» канал, который растет серией быстрых скачков, похожих на линии медицинского кардимонитора. Причина образования внутриоблачных молний — разный заряд частей грозового облака. Обычно его нижний край заряжен отрицательно, а верхний — положительно. Характерная для них длина равна нескольким десяткам километров.
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