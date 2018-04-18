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Мясокомбинат в Одинцовском районе оштрафовали на 100 тыс. руб за многочисленные нарушения
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Мясокомбинат в Одинцовском районе оштрафовали на 100 тыс. руб за многочисленные нарушения 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Одинцовском районе Подмосковья оштрафовали мясокомбинат «Очаково» за нарушения требований хранения продуктов и недочеты в документации, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
В конце марта ведомство проверило ООО «Мясокомбинат „Очаково“, осуществляющее деятельность по ввозу, хранению, переработке сырья животного происхождения по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Вырубово, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.
»В результате проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», а именно: не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции», — говорится в сообщении.
Кроме того, в морозильной камере обнаружили продукцию животного происхождения без маркировки (этикетки), не были представлены необходимые при проверке документы, подтверждающие проведение дезинсекции и дератизации, отсутствовала важная информация на этикетке на пищевой продукции животного происхождения, находящейся в зоне отгрузки готовой продукции.
«Нарушены температурные режимы при хранении продукции животного происхождения в морозильной камере, установленные производителем (при измерении температуры в морозильной камере показания составили от минус 13,3 градуса до минус 15 градусов, при этом производителями продукции определена температура хранения минус 18 градусов), что не обеспечивает качество и безопасность данной пищевой продукции», — добавляется в сообщении.
Помимо этого, были выявлены другие нарушения.
В апреле мясокомбинат «Очаково» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
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