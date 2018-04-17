Топ-10 городов Европы с самым ужасным трафиком 

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Мировой производитель навигаторов — компания TomTom — составил рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в Европе.
Этот рейтинг был составлен на основе весеннего мониторинга дорог в крупнейших городах Европы. В рейтинге приняли участие только города с населением более 800 тысяч человек.
Ниже мы расскажем о 10 городах Европы с самым проблемным трафиком.
Жители Бухареста, по данным компании, проводят в пробках 57 минут в день или 218 часов в год.
Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер, когда люди возвращаются с работы.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 98%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 90%.
Общая протяженность дорог в городе — 6 435 км, при этом на скоростные дороги приходится 162 км.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.
2. Москва, Россия
В среднем москвичи проводят в пробках 49 минут в день или 189 часов в год.
В среднем время на дорогу из-за пробок увеличивается на 44%.
Самое загруженное время здесь также вечер — пробки увеличивают дорогу с работы до дома на 94%. Утром же на дорогу приходится тратить на 71% больше.
При этом, Москва была отмечена призом за лучшие парковки.
Общая протяженность дорог в столице — 36 179 км, при этом на скоростные трассы приходится 374 км.
Из таблицы ниже видно распределение утренних и вечерних пробок по дням недели.
Интересно отметить, что, вопреки сложившемуся стереотипу, самые загруженные дороги в Москве не в пятницу вечером, а в четверг вечером, когда время на дорогу домой увеличивается на 101% с 18-00 до 19-00.
3. Санкт-Петербург, Россия
Северная столица оказалась на третьем месте — здесь в среднем жители проводят в пробках 47 минут в день или 179 часов в год.
Время на дорогу из-за пробок увеличивается на 41%.
Самое загруженное время суток — это вечер, когда время на дорогу вырастает на 90%. Утром дорога занимает на 65% больше.
Общая протяженность дорог в городе, по данным компании, 10 949 км, из них на скоростные трассы приходится 113 км.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.
4. Лондон, Великобритания
Столица Великобритании на четвертом месте по уровню загруженности дорог — здесь в среднем время на дорогу из-за пробок увеличивается на 40%.
В среднем лондонцы проводят в пробках 40 минут в день или 152 часа в год.
Самые загруженные дороги здесь вечером, когда время на дорогу увеличивается на 68%.
Впрочем, утренние пробки примерно такие же по интенсивности — утром время на дорогу увеличивается на 64%.
Общая протяженность дорог — 48 952 км, из них на скоростные трассы приходится 720 км.
Как и в Москве, самое загруженное время на дорогах здесь — вечер четверга, с 17-00 до 18-00, когда время на дорогу увеличивается на 75%.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.
Французский Марсель оказался на пятом месте — в среднем время на дорогу здесь из-за пробок увеличивается на 40%.
Жители города проводят в пробках 41 минуту в день или 158 часов в год.
Самое загруженное время на дорогах — вечер, когда дорога отнимает на 75% времени больше. Утренние пробки отнимают у автомобилистов 62% времени.
Общая протяженность дорог — 3 716 км, при этом на скоростные трассы приходится 79 км.
В отличие от других городов, самые загруженные дороги в Марселе вечером в пятницу — время на дорогу в этот день вырастает на 82%.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.
Столица Италии заняла шестое место в рейтинге со средним показателем в 40% — именно настолько увеличивается время в пути из-за пробок.
В среднем жители Рима проводят в пробках 42 минуты в день или 163 часа в год.
Самое загруженное время на дорогах — утро, когда время в пути увеличивается на 74%.
В вечернее время пробки отнимают у автомобилистов 68% времени.
Общая протяженность дорог — 8 827 км, из них на скоростные трассы приходится 227 км.
Самые загруженные дороги в Риме — во вторник утром, в этом время дорога отнимает на 77% больше времени.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.
7. Париж, Франция
Седьмая строчка рейтинга — у столицы Франции, где на дорогу из-за пробок жителям города приходится тратить на 38% времени больше.
В среднем парижане проводят в пробках 40 минут в день или 154 часа в год.
Самое загруженное время здесь утро, когда на дорогу приходится тратить на 68% времени больше, при этом вечерние пробки отнимают 66% времени.
Протяженность дорог — 42 289 км, из них на скоростные трассы приходится 1 433 км.
Как и в Риме, самое загруженное время здесь — утро вторника, когда пробки отнимают 74% времени на дорогу.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.
Столица Бельгии занимает восьмую строчку рейтинга — здесь пробки увеличивают время в пути на 38%.
В среднем житель Брюсселя проводит в пробках 44 минуты в день или 171 час в год.
Самое загруженное время — вечера, когда из-за пробок на дорогу тратится на 77% времени больше.
Утренние пробки увеличивают время в пути на 71%.
Общая протяженность дорог — 5 406 км, из них на скоростные трассы приходится 164 км.
Самое загруженное время на дорогах — вечера четверга, когда время в пути увеличивается на 85%.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.
9. Манчестер, Великобритания
Еще один британский город вошел в первую десятку городов с самым загруженным трафиком. На этот раз — город Манчестер.
Здесь время в пути из-за пробок увеличивается в среднем на 38%.
В среднем житель города проводит в пробках 44 минуты в день или 169 часов в год.
Самое загруженное время суток на дорогах — вечер, когда пробки увеличивают время в пути на 79%.
Утром автомобилистам приходится тратить на дорогу на 68% времени больше.
Общая протяженность дорог — 11 920 км, из них на скоростные трассы приходится 248 км.
Самое загруженное время на дорогах в городе — вечер среды, с 17-00 до 18-00, когда пробки отнимают у автомобилистов 87% времени на дорогу.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.
10. Афины, Греция
Десятку городов с самым проблемным трафиком в Европе замыкает город Афины с показателем 37%.
В среднем житель Афин проводит в пробках 34 минуты в день или 131 час в год.
Утренние и вечерние пробки здесь примерно одинаковы: утром время в пути увеличивается на 58%, а вечером — на 56%.
Общая протяженность дорог — 12 961 км, из них на скоростные трассы приходится 149 км.
Самое загруженное время на дорогах Афин — утро понедельника, когда пробки отнимают у автомобилистов 61% времени на дорогу.
Из таблицы ниже видно, как распределяются утренние и вечерние пробки по дням недели.