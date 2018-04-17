Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

Сильный туман с видимостью до 500 метров накроет Подмосковье утром 17 апреля. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального главка МЧС.

Утром 17 апреля по Московской области ожидается туман с видимостью 200−500 метров

В ведомстве отметили, что прогноз составили специалисты «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям посоветовали снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД. Кроме того, им рекомендовали включить противотуманные фары и отказаться от лишних маневров на дороге.

А вот пешеходам стоит быть внимательными при переходе улиц.

Накануне вечером в столицу пришла первая весенняя гроза. Над восточными районами города можно было услышать гром и увидеть молнии. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до среды.