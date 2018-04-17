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Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане
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Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сильный туман с видимостью до 500 метров накроет Подмосковье утром 17 апреля. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального главка МЧС.
Утром 17 апреля по Московской области ожидается туман с видимостью 200−500 метров
МЧС по Московской области.
В ведомстве отметили, что прогноз составили специалисты «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям посоветовали снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД. Кроме того, им рекомендовали включить противотуманные фары и отказаться от лишних маневров на дороге.
А вот пешеходам стоит быть внимательными при переходе улиц.
Накануне вечером в столицу пришла первая весенняя гроза. Над восточными районами города можно было услышать гром и увидеть молнии. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до среды.
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