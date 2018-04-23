Синоптики предупредили о сильном ветре с порывами до 17 м/с в Подмосковье

Сильный ветер в Подмосковье сохранится до вечера. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«В Подмосковье продолжается рост атмосферного давления, перепады давления между циклоном, уходящим на восток, и антициклоном возрастают, поэтому и ветер начинает крепчать. На градиентный ветер накладывается еще и суточный ход ветра, который в дневные часы, как правило, усиливается в холодной воздушной массе из-за неравномерного прогрева подстилающей поверхности. Поэтому местами в Подмосковье уже зафиксированы порывы северо-западного ветра силой до 12-16 м/с. До конца дня ветер в порывах до 15-17 м/с сохранится», — говорится в сообщении.