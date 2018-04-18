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Зинченко: мы с Де Брёйне похожи внешне, даже моя мама иногда нас путает
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Зинченко: мы с Де Брёйне похожи внешне, даже моя мама иногда нас путает 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о жизни в Англии и сходстве с хавбеком «горожан» Кевином Де Брёйне.
«В принципе, весь Манчестер могу показать минут за 10. Здесь очень переменчивая погода — в течение дня она может меняться несколько раз. Вроде тепло, потом дождь, потом снова тепло. Бывает такой сильный ветер, что сносит ворота на тренировке.
В одном доме с Гвардиолой живёт много игроков «Манчестер Сити». Пеп живёт на последнем этаже. Зайти к нему за солью? Надо попробовать, но здесь такого нет.
Схожесть с Де Брёйне? Расскажу историю: после игры с «Арсеналом» на «Уэмбли» в финале Кубка английской лиги было мини-пати с болельщиками, родными. Ко мне подошла мама Де Брёйне и сказала: «Ты определённо не страшнее брата». Даже моя мама издалека, по телевизору, иногда нас путает, как и фанаты. Но вблизи мы совершенно разные», — сказал Зинченко в эфире передачи «Про футбол».
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