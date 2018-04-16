В Москве побит 70-летний рекорд по теплу

Москве 16 апреля оказался самым тёплым днём за последние 70 лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову, температура воздуха поднялась выше +20 °С.

«О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым тёплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 °С. У нас уже больше 20 °С на станции ВДНХ», — отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют дождливую неделю в Москве.