Ещё
В Москве побит 70-летний рекорд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве побит 70-летний рекорд по теплу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва» / Кирилл Зыков
В Москве 16 апреля оказался самым тёплым днём за последние 70 лет.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову, температура воздуха поднялась выше +20 °С.
«О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым тёплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 °С. У нас уже больше 20 °С на станции ВДНХ», — отметила Позднякова.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют дождливую неделю в Москве.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
RT на русском: последние новости
В Москве 16 апреля ожидается до +17 °С В Москве объявлено штормовое предупреждение Учения по подготовке авиации к паводкам пройдут в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии260
Ответ США признали губительным для россиян185
Трамп предъявил России новое обвинение365
МИД предупредил россиян об угрозе34
Кремль призвал россиян не играть в прятки524
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение