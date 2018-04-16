В Москве побит 70-летний рекорд

В Москве 16 апреля оказался самым тёплым днём за последние 70 лет.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову, температура воздуха поднялась выше +20 °С.
«О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым тёплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 °С. У нас уже больше 20 °С на станции ВДНХ», — отметила Позднякова.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют дождливую неделю в Москве.
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