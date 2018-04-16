Жители Саранска жалуются на жару в квартирах

Глава Саранска Петр Тултаев на оперативном совещании 16 апреля сообщил, что в администрацию поступают звонки с жалобами на жару в квартирах.

«Зимой мы говорим людям, что плата за отопление начисляется в зависимости от погодных условий, то есть: чем холоднее на улице, тем сильнее топят, значит, и плата выше. Сейчас на улице тепло, но отопление включено на полную мощность. Неужели нельзя убавить подачу тепла?», — спросил Петр Тултаев у руководителей управляющих компаний города.

Оказалось, что ресурсоснабжающая организация в лице ОАО «СаранскТеплоТранс» таким образом выдерживает параметры.

Глава Саранска поручил директору департамента городского хозяйства Алексею Егорычеву разъяснить горожанам, почему нельзя убавить температуру теплоносителя в отопительной системе.

Завершить отопительный сезон в городе планируют 25 апреля.