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Жители Саранска жалуются на жару в квартирах
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Жители Саранска жалуются на жару в квартирах 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Саранска Петр Тултаев на оперативном совещании 16 апреля сообщил, что в администрацию поступают звонки с жалобами на жару в квартирах.
«Зимой мы говорим людям, что плата за отопление начисляется в зависимости от погодных условий, то есть: чем холоднее на улице, тем сильнее топят, значит, и плата выше. Сейчас на улице тепло, но отопление включено на полную мощность. Неужели нельзя убавить подачу тепла?», — спросил Петр Тултаев у руководителей управляющих компаний города.
Оказалось, что ресурсоснабжающая организация в лице ОАО «СаранскТеплоТранс» таким образом выдерживает параметры.
Глава Саранска поручил директору департамента городского хозяйства Алексею Егорычеву разъяснить горожанам, почему нельзя убавить температуру теплоносителя в отопительной системе.
Завершить отопительный сезон в городе планируют 25 апреля.
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